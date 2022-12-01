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Посли ЄС можуть погодити ліміт цін на нафту з Росії вже сьогодні, - журналіст

Фото: ліміт цін на нафту з Росії можуть погодити вже сьогодні (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

У четвер, 1 грудня, посли Євросоюзу проведуть зустріч, на якій вони можуть погодити введення ліміту цін на російську нафту.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на журналіста "Радіо Свобода" Рікарда Йозвяка у Twitter.

"У нас має бути угода ЄС про нафтову стелю для Росії пізніше сьогодні. 60 доларів США за барель. Зустріч послів ЄС, щоб повернутися до цього питання, відбудеться о 16:00 (17:00 за київським часом - ред.)", - написав Йозв'як.

Нагадаємо, раніше посли ЄС вже двічі не змогли погодити обмеження цін на російську нафту.

Також ми писали, що 26 листопада ціни на російську нафту сорту Urals впали до 51,96 долара за барель. Це нижче за рівень, який країни ЄС обговорюють у рамках запровадження ліміту цін.

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