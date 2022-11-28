Нижче за рівень можливого ліміту. Ціни на російську нафту впали до 52 доларів, - ЗМІ

Ціни на російську нафту сорту Urals впали до 51,96 долара за барель. Це нижче того рівня, який країни ЄС обговорюють у рамках запровадження ліміту цін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

Ціни на Urals наприкінці минулого тижня впали до 51,96 долара за барель у порту Приморськ на Балтійському морі, до такого ж рівня ціни впали у порту Новоросійська в Чорному морі. Bloomberg зазначає, що Platts також оцінював вартість Urals у російському порту Приморськ минулого четверга приблизно у 52 долари за барель.

Як повідомляє Bloomberg, наразі існує певна невизначеність щодо цін на російську нафту, оскільки після війни торгівля нею стала менш прозорою. Цінові дані Argus використовує Міністерство фінансів РФ для розрахунку експортних мит.

Мова йде про котирування нафти на базисі FOB. Російський продавець отримує гроші лише за нафту та її доставку на борт, а витрати на фрахт, перевезення нафти та страхування танкера бере на себе трейдер.

Більшість країн Європи наполягають на обмеженні цін на рівні 65-75 доларів за барель. Проте деякі з країн пропонують встановити нижчу цінову межу. Польща вимагає обмежити ціну для експорту російської нафти на рівні 30 доларів за барель.