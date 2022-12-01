Послы ЕС могут согласовать лимит цен на нефть из России уже сегодня, - журналист

В четверг, 1 декабря, послы Евросоюза проведут встречу, на которой они могут согласовать введение лимита цен на российскую нефть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на журналиста "Радио Свобода" Рикарда Йозвяка в Twitter .

"У нас должно быть соглашение ЕС о нефтяном потолке для России позже сегодня. 60 долларов США за баррель. Встреча послов ЕС, чтобы вернуться к этому вопросу, пройдет в 16:00 (17:00 по киевскому времени - ред.)", - написал Йозвяк.

Напомним, ранее послы ЕС уже дважды не смогли согласовать ограничение цен на российскую нефть.

Также мы писали, что 26 ноября цены на российскую нефть сорта Urals упали до 51,96 доллара за баррель. Это ниже уровня, который страны ЕС обсуждают в рамках введения лимита цен.

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