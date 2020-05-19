Последствия непогоды в Киеве: ветер повалил около 40 деревьев

В результате вчерашней непогоды в Киеве ветер повалил около 40 деревьев. Еще 18 деревьев было повреждено.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook КП "Киевзеленстроя".

Коммунальщики сообщили, что первые сообщения об упавших деревьях начали поступать в аварийно-диспетчерскую службу вчера в 16:00. Киевляне сообщили о 12 поваленных деревьев.

"Работники районных КП УЗН насчитали еще 25 поваленных деревьев и 18 поврежденных на своих балансовых территориях. Больше всего пострадал Деснянский район - там упало 10 деревьев, а вот Голосеевский район непогода миновала. Уборка территорий продолжается", - рассказали в "Киевзеленстрое".

Фото: стихия повалила около 40 деревьев в Киеве (facebook.com/zelenbud)

По данным Украинского гидрометцентра, до конца дня в Киеве сохранится облачная погода, осадков не ожидается.

В ближайшие два дня в столицу вернется солнце: 20 и 21 мая синоптики прогнозируют переменную облачность с прояснениями, температура днем поднимется до +17, ночью до +9. Впрочем, дожди в Киев вернутся уже 22 мая, а температура воздуха днем упадет до +12.

Напомним, вчера в Украине было объявлено штормовое предупреждение. В частности, в Киеве объявили желтый уровень опасности из-за сильных порывов ветра.

Также сообщалось, что в первые дни июня в Украине установится жаркая погода до +30 градусов. Но уже через несколько дней температура воздуха опустится до +20, а в некоторых регионах - до +15.