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В Украине объявлено штормовое предупреждение

Новости » Общество     18.05.2020 - 11:41
В Украине объявлено штормовое предупреждение
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

Сегодня днем в Украине, кроме юга и юго-востока, будет сильный ветер

Погода в Украине 18 мая ухудшится, объявлено штормовое предупреждение. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

По информации Укргидрометцентра, сегодня днем в Украине, кроме юга и юго-востока, порывы ветра 15-20 м/с (I уровень опасности желтый).

Отметим, по всей территории Украины, кроме Житомирской, Киевской, Черниговской, Сумской, Харьковской и Луганской областей сегодня ожидается погода без осадков. В северных и центральных областях будет прохладнее - от +14 до +19 градусов тепла, ночью температура будет колебаться в пределах +6+9 градусов.

Сегодня атмосферный фронт еще задержится в Украине: в некоторых восточных, северных и центральных областях ожидаются грозы. В целом температура воздуха в сухих регионах поднимется до +17+22 градусов

Кроме того, в некоторых регионах Украины повышенный уровень пожарной опасности. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров на юго-востоке.

Также сообщалось, что погода летом будет удивлять украинцев едва ли не каждый день. Если в самом начале лета придет жара, то дальше - резкий спад температуры. В таких "температурных качелях" мы будем жить в течение всего летнего сезона, считают метеорологи

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины ПогодаШтормовое предупреждение
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