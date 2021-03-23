Последствия 2020 года: сколько потерял каждый украинец

Ожидания и действительность

Госстат оценивает номинальный ВВП Украины за 2020 год в 4194,1 млрд гривен. Реальный ВВП (с учетом инфляции) упал за год на 4,0%, что несколько больше, чем в среднем по миру (МВФ оценивает падение мировой экономики в 3,5%).

До кризиса, который в Украине начался в начале 2020 года с падения в промышленности, на транспорте и в других базовых отраслях, правительство ожидало, что экономика вырастет на 3,3%. Эти цифры были заложены в государственный бюджет. Прогнозировалось, что номинальный ВВП за год вырастет до 4551,7 млрд гривен.

Однако в марте в Украине был введен жесткий карантин, а прогноз пересмотрен в сторону падения ВВП на 4,8%. Максимальным снижение ВВП стало во втором квартале - на 11,2%, а концу года экономика почти прекратила падение.

Реальные потери

До кризиса в правительстве ожидали, что номинальный ВВП Украины на одного человека составит 109,04 тысяч гривен при росте экономики на 3,3%. В итоге номинальный ВВП за 2020 год составил 100,47 тысяч гривен, что на 7,9% (8,57 тысяч гривен) меньше первоначального прогноза.

Несмотря на рост номинальных зарплат за 2020 год, в итоге средняя зарплата оказалась существенно ниже ожиданий правительства. Прогнозировалось, что зарплата достигнет 12 043 гривен в среднем за год. Однако она составила 11 591 гривну (на 452 гривен в месяц меньше).

Курсовые потери

Кроме номинальных потерь в гривнах украинцы стали беднее из-за девальвации гривны к доллару к евро. Официальный курс доллара к гривен за 2020 год вырос на 19,4% до 28,27 гривен. Рост курса евро был еще больше - на 31,5 до 34,73 гривен за евро. В итоге покупательная способность украинцев значительно упала.