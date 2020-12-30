Курс евро к гривне за 2020 год вырос на 31,5%

Фото: единая европейская валюта (Pіxabay)

Единая европейская валюта подорожала до максимума за три года

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил курс евро на уровне 34,73 гривен за евро. Это на 10 копеек выше по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Официальный курс евро на 30 декабря установлен на таком уровне: 34,7396 гривен за евро (+0,1021 грн). При этом курс евро на 30 декабря составляет 34,6375 гривен за евро.

Курс курс вырос до максимума почти за три года. Выше курс был только 5 февраля 2018 года - 34,83 гривен за евро.

Скриншот bank.gov.ua

Таким образом, официальный курс евро к гривне, который ежедневно устанавливает НБУ, в течение 2020 года вырос на 31,5% (с 26,422 гривен за евро на 31 декабря 2019 года).

Скриншот bank.gov.ua

Межбанк

На межбанке курс евро в продаже вырос на 21 копейку до 34,81 гривен за евро. Курс в покупке составляет 34,78 гривен за евро.

Курс доллара

Национальный банк Украины (НБУ) на 31 декабря 2020 года - 4 января 2021 года установил официальный курс на уровне 28,27 гривен за доллар.

Таким образом, официальный курс доллара к гривне, ежедневно устанавливаемый НБУ, за 2020 год вырос на 19,4% (по сравнению с 23,68 на 31 декабря 2019 года). Среднегодовое значение составило 26,95 грн/доллар.

Напомним, в период с 31 декабря 2020 года до 4 января 2021 года включительно действует официальный курс гривны к иностранным валютам рассчитанный Национальным банком Украины 30 декабря 2020 года.