За последний месяц уровень угрозы повысился: Кулеба о риске полномасштабного вторжения РФ

По его словам, в декабре 2020 года ситуация с безопасностью была более стабильной, уровень угрозы, который существовал со стороны России, был ниже.

"Поэтому можно сказать, что за этот год уровень угрозы существенно повысился... Теперь за последний месяц - уровень угрозы повысился, но он не пересек красной отметки. Знаете, как на термометре есть красная черточка на 37 градусах. Мы приблизились к этой красной черте за последний месяц, но ее еще не пересекли. И сейчас все усилия все еще направлены именно на предотвращение риска военной эскалации со стороны России", - отметил Кулеба.