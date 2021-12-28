За останній місяць рівень загрози підвищився: Кулеба про ризик повномасштабного вторгнення РФ

За його словами, у грудні 2020 року безпекова ситуація була стабільнішою, рівень загрози, який існував з боку Росії, був нижчим.

"Тому можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився... Тепер за останній місяць - рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії", - зазначив Кулеба.