За останній місяць рівень загрози підвищився: Кулеба про ризик повномасштабного вторгнення РФ

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба оцінив ймовірність нового масштабного російського вторгнення. Він зазначив, що за останній місяць цей ризик підвищився.
Про це Кулеба розповів в інтерв'ю РБК-Україна.
За його словами, у грудні 2020 року безпекова ситуація була стабільнішою, рівень загрози, який існував з боку Росії, був нижчим.
"Тому можна сказати, що за цей рік рівень загрози суттєво підвищився... Тепер за останній місяць - рівень загрози підвищився, але він не перетнув червоної позначки. Знаєте, як на термометрі є червона риска на 37 градусах. Ми наблизились до цієї червоної риски за останній місяць, але її ще не перетнули. І зараз всі зусилля все ще спрямовані саме на запобігання ризику військової ескалації з боку Росії", - зазначив Кулеба.
Нагадаємо, міністр закордонних справ України також пояснив, чому президент РФ Володимир Путін стягує війська до українських кордонів.
Зазначимо, за словами секретаря Ради нацбезпеки і оборони Олексія Данілова, поблизу кордону України вже зібралося 122 тисячі військових Росії.
Водночас, за його словами, ризику неминучого вторгнення Росії в Україну немає.