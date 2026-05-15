"Послати бабусю чи НБУ": Смілянський різко висловився про банківські послуги біля фронту

Банківська мережа біля фронту скоротилася до критичного мінімуму

За словами генерального директора "Укрпошти", на сьогодні банківська інфраструктура (банки та банкомати) покриває лише 4% населених пунктів.

Більшість відділень зосереджена у великих містах, тоді як прифронтові регіони, зокрема Сумщина, фактично залишилися без доступу до банкоматів та кас.

"Там живуть українці. Вони мають право на банківські послуги. Ну, на базові послуги", - заявив Смілянський.

Він наголосив, що за час повномасштабного вторгнення мережа банківських відділень по всій країні скоротилася близько до 4800 одиниць.

Для порівняння, "Укрпошта" оперує понад 7000 відділень, що робить її потужнішою за весь банківський сектор разом узятий у контексті територіального охоплення.

Запуск банку фінансової інклюзії

Окремо очільник "Укрпошти" наголосив, що Верховна Рада вже ухвалила закон про банк фінансової інклюзії. Це рішення має розв'язати проблему доступу до грошей у прифронтових громадах.

"Цей закон вступив у силу, президент його підписав", - зазначив Смілянський.

Проте для реального старту проєкту необхідні кроки від регулятора.

За словами Смілянського, Національний банк має підготувати необхідну нормативну базу до 25 червня цього року, щоб механізм нарешті запрацював

"У мене є два варіанти: послати бабусю чи послати НБУ"

Окремо Смілянський розкритикував бюрократичні обмеження під час відключень світла.

Згідно з постановами НБУ, надання послуг вимагає обов'язкового онлайн-зв'язку, що під час блекаутів блокує видачу коштів літнім людям.

Очільник "Укрпошти" закликав переглянути ці норми, щоб забезпечити безперебійне обслуговування в критичних умовах.

"Коли бабуся, дочекавшись електрики, спустилася з десятого поверху в "Укрпошту", щоб отримати послугу, а ми їй кажемо: "Бабусю, немає інтернету, ми послуги надавати не можемо". Згідно з постановою НБУ такою-то - приходьте, коли з’явиться світло та інтернет. У мене є два варіанти: послати бабусю чи послати НБУ", - заявив він.

Банк "Укрпошти": старі обіцянки та нові реалії

Крім того Смілянський апелював до інтерв’ю нинішнього голови Нацбанку Андрія Пишного для "Економічної правди", яке той дав у 2019 році ще на посаді керівника "Ощадбанку".

Тоді Пишний сказав, що "Укрпошта" має стати банком лише тоді, коли класичні фінустанови почнуть торгувати "чайниками і гречкою".

Очільник "Укрпошти" наголошує, що цей момент уже настав, оскільки великі гравці ринку давно запустили власні маркетплейси.

"Monobank торгує чайниками? Торгує. Маркетплейс "Ощада" торгує чайниками? Торгує. Ну, все треба виконувати, правильно? Якщо ти сказав - тримай слово", - звернувся Смілянський до глави НБУ.

Що відомо про конфлікт "Укрпошти" та НБУ

Нагадаємо, що "Укрпошта" вже тривалий час намагається отримати банківську ліцензію, щоб обслуговувати людей у селах та на фронті, проте НБУ блокує цей процес через збитковість компанії та проблеми з її управлінням.

Суперечка між НБУ та "Укрпоштою" триває давно, приводом для його загострення став нещодавній штраф від регулятора (інфографіка РБК-Україна)

Конфлікт загострився після того, як регулятор оштрафував поштовиків, а Смілянський у відповідь звинувачив Нацбанк у навмисному затягуванні реформи.

Наразі запуск "поштового банку" повністю залежить від того, чи зможуть сторони домовитися про нові правила гри.