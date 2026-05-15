"Послать бабушку или НБУ": Смелянский резко высказался о банковских услугах у линии фронта

Банковская сеть вблизи фронта сократилась до критического минимума

По словам генерального директора "Укрпочты", на сегодня банковская инфраструктура (банки и банкоматы) покрывает лишь 4% населенных пунктов.

Большинство отделений сосредоточено в крупных городах, тогда как прифронтовые регионы, в частности Сумщина, фактически остались без доступа к банкоматам и кассам.

"Там живут украинцы. Они имеют право на банковские услуги. Ну, на базовые услуги", - заявил Смелянский.

Он отметил, что за время полномасштабного вторжения сеть банковских отделений по всей стране сократилась около до 4800 единиц.

Для сравнения, "Укрпочта" оперирует более 7000 отделений, что делает ее мощнее всего банковского сектора вместе взятого в контексте территориального охвата.

Запуск банка финансовой инклюзии

Отдельно глава "Укрпочты" отметил, что Верховная Рада уже приняла закон о банке финансовой инклюзии. Это решение должно решить проблему доступа к деньгам в прифронтовых общинах.

"Этот закон вступил в силу, президент его подписал", - отметил Смелянский.

Однако для реального старта проекта необходимы шаги от регулятора.

По словам Смелянского, Национальный банк должен подготовить необходимую нормативную базу до 25 июня этого года, чтобы механизм наконец заработал

"У меня есть два варианта: послать бабушку или послать НБУ"

Отдельно Смелянский раскритиковал бюрократические ограничения во время отключений света.

Согласно постановлениям НБУ, предоставление услуг требует обязательной онлайн-связи, что во время блэкаутов блокирует выдачу средств пожилым людям.

Глава "Укрпочты" призвал пересмотреть эти нормы, чтобы обеспечить бесперебойное обслуживание в критических условиях.

"Когда бабушка, дождавшись электричества, спустилась с десятого этажа в "Укрпочту", чтобы получить услугу, а мы ей говорим: "Бабушка, нет интернета, мы услуги предоставлять не можем". Согласно постановлению НБУ такому-то - приходите, когда появится свет и интернет. У меня есть два варианта: послать бабушку или послать НБУ", - заявил он.

Банк "Укрпочты": старые обещания и новые реалии

Кроме того Смелянский апеллировал к интервью нынешнего главы Нацбанка Андрея Пышного для "Экономической правды", которое тот дал в 2019 году еще в должности руководителя "Ощадбанка".

Тогда Пышный сказал, что "Укрпочта" должна стать банком только тогда, когда классические финучреждения начнут торговать "чайниками и гречкой".

Глава "Укрпочты" отмечает, что этот момент уже наступил, поскольку крупные игроки рынка давно запустили собственные маркетплейсы.

"Monobank торгует чайниками? Торгует. Маркетплейс "Ощада" торгует чайниками? Торгует. Ну, все надо выполнять, правильно? Если ты сказал - держи слово", - обратился Смелянский к главе НБУ.

Что известно о конфликте "Укрпочты" и НБУ

Напомним, что "Укрпочта" уже длительное время пытается получить банковскую лицензию, чтобы обслуживать людей в селах и на фронте, однако НБУ блокирует этот процесс из-за убыточности компании и проблем с ее управлением.

Спор между НБУ и "Укрпочтой" длится давно, поводом для его обострения стал недавний штраф от регулятора (инфографика РБК-Украина)

Конфликт обострился после того, как регулятор оштрафовал почтовиков, а Смелянский в ответ обвинил Нацбанк в умышленном затягивании реформы.

Сейчас запуск "почтового банка" полностью зависит от того, смогут ли стороны договориться о новых правилах игры.