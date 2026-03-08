Посланці Трампа терміново прибудуть до Ізраїлю через удари по нафтових об'єктах Ірану, - ЗМІ

Спецпредставники Трампа Стів Віткофф і Джаред Кушнер мають намір прибути до Ізраїлю 10 березня для переговорів на тлі триваючої війни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на The Times of Israel, яке в свою чергу посилається на Channel 12.
За даними медіа, візит відбудеться на тлі розбіжностей між Ізраїлем і США з приводу вчорашніх ударів Ізраїлю по нафтових об'єктах Ірану.
Високопоставлений співробітник служби безпеки США повідомив, що Ізраїль заздалегідь повідомив Вашингтон про плани нанесення ударів по нафтовій інфраструктурі, проте не вказав, що удари будуть настільки масштабними.
"Ми вважаємо, що це була не найкраща ідея", - сказав чиновник, додавши, що американські військові очікували переважно символічного удару і були здивовані масштабами операції.
Також джерело розповіло, що американські офіційні особи занепокоєні тим, що нанесення ударів по інфраструктурі, яка, зокрема, постачає цивільне населення Тегерана, може мати зворотний ефект, зміцнивши іранський режим і налаштувавши громадську думку проти Ізраїлю та США.
Зі свого боку представник ізраїльської служби безпеки сказав, що удари по паливних складах були частково спрямовані на те, щоб дати Тегерану сигнал перетворити обстріли цивільних об'єктів на обстріли в Ізраїлі.
Раніше сьогодні глава Міненерго США Кріс Райт говорив, що США не завдаватимуть ударів по іранській енергетичній інфраструктурі.
Нагадаємо, що 28 лютого США та Ізраїль розпочали спільні атаки на Іран з метою обмежити ядерні амбіції Тегерана та знищити ракетний арсенал країни.
Станом на 8 березня бойові дії тривають уже понад тиждень, і йдеться вже не просто про удари по військових об'єктах, а й енергетичних. Але є ще й інші проблеми.
Наразі Іран фактично заблокував рух суден через Ормузьку протоку, через яку проходить близько 20% світових поставок нафти.
На цьому тлі судноплавство в регіоні практично зупинилося, обсяги впали на 75%. Зокрема, власники нафтових танкерів не особливо ризикують виходити в море.
З цієї причини ціни на паливо різко пішли вгору, а Індія та Іран уже підняли цінник на свою нафту. Причому експерти прогнозують, що вже зовсім скоро вартість нафти за барель становитиме 100 доларів і це буде не межа.