Посланники Трампа срочно прибудут в Израиль из-за ударов по нефтяным объектам Ирана, - СМИ

21:55 08.03.2026 Вс
2 мин
Между США и Израилем назревает конфликт из-за масштабов ударов по нефтебазам в Иране
aimg Эдуард Ткач
Фото: Стив Уиткофф (Getty Images)

Спецпредставители Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер намерены прибыть в Израиль 10 марта для переговоров на фоне продолжающейся войны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на The Times of Israel, которое в свою очередь ссылается на Channel 12.

Читайте также: Цена войны: что произошло на Ближнем Востоке за неделю и как это влияет на Украину

По данным медиа, визит состоится на фоне разногласий между Израилем и США по поводу вчерашних ударов Израиля по нефтяным объектам Ирана.

Высокопоставленный сотрудник службы безопасности США сообщил, что Израиль заранее уведомил Вашингтон о планах нанесения ударов по нефтяной инфраструктуре, однако не указал, что удары будут настолько масштабными.

"Мы считаем, что это была не лучшая идея", - сказал чиновник, добавив, что американские военные ожидали в основном символического удара и были удивлены масштабами операции.

Также источник рассказал, что американские официальные лица обеспокоены тем, что нанесение ударов по инфраструктуре, которая в том числе снабжает гражданское население Тегерана - может иметь обратный эффект, укрепив иранский режим и настроив общественное мнение против Израиля и США.

В свою очередь представитель израильской службы безопасности сказал, что удары по топливным складам были отчасти направлены на то, чтобы дать Тегерану сигнал превратить обстрелы гражданских объектов в Израиле.

Ранее сегодня глава Минэнерго США Крис Райт говорил, что США не будут наносить удары по иранской энергетической инфраструктуре.

Операция против Ирана и влияние цен на энергоносители

Напомним, что 28 февраля США и Израиль начали совместные атаки на Иран с целью ограничить ядерные амбиции Тегерана и уничтожить ракетный арсенал страны.

По состоянию на 8 марта боевые действия продолжаются уже больше недели, и речь уже идет не просто об ударах по военных объектах, но и энергетических. Но есть еще и другие проблемы.

На данный момент Иран фактически заблокировал движение судов через Ормузкий пролив, через который проходит около 20% мировых поставок нефти.

На этом фоне судоходство в регионе практически остановилось, о объемы упали на 75%. В частности, владельцы нефтяных танкеров не особо рискуют выходить в море.

По этой причине цены на топливо резко пошли вверх, а Индия и Иран уже подняли ценник на свою нефть. Причем эксперты прогнозируют, что уже совсем скоро стоимость нефти за баррель составит 100 долларов и это будет не предел.

