Посланці Трампа підтвердили візит у Київ: Буданов розкрив деталі

За словами Буданова, офіційне повідомлення про очікуваний візит американської делегації президент Володимир Зеленський озвучив ще кілька днів тому.

"Я все, що можу сказати - підтверджую все це, і ми всі готуємось до цієї зустрічі", - зазначив керівник ОП.

Він також додав, що посланці підтвердили свої плани прибути найближчим часом не лише до української столиці, але й до Москви.

Майбутній візит делегації США є підтвердженням того, що переговорний процес триває і буде продовжуватися надалі, зазначив Буданов. Проте успіх цих зустрічей потребує участі обох сторін.

"Результативність його залежить від усіх учасників цього процесу. Тут і наша, і російська позиція. На жаль, однобічно такі питання не вирішуються. Інакше, мабуть, ми б давно вже це зробили", - наголосив він.

Переговори з Росією за участі США

Нагадаємо, між Україною та РФ за посередництва Віткоффа та Кушнера цього року відбулося декілька раундів перемовин. За цей час посланці президента США декілька разів приїздили до Москви, але жодного разу не були у Києві.

Наприкінці травня Москва знову анонсувала візит Віткоффа та Кушнера. Очікувалося, що вони приїдуть "найближчим часом", але конкретних дат не озвучували.