Посланцы Трампа подтвердили визит в Киев: Буданов раскрыл детали

По словам Буданова, официальное сообщение об ожидаемом визите американской делегации президент Владимир Зеленский озвучил еще несколько дней назад.

"Я все, что могу сказать - подтверждаю все это, и мы все готовимся к этой встрече", - отметил руководитель ОП.

Он также добавил, что посланцы подтвердили свои планы прибыть в ближайшее время не только в украинскую столицу, но и в Москву.

Будущий визит делегации США является подтверждением того, что переговорный процесс продолжается и будет продолжаться в дальнейшем, отметил Буданов. Однако успех этих встреч требует участия обеих сторон.

"Результативность его зависит от всех участников этого процесса. Здесь и наша, и российская позиция. К сожалению, односторонне такие вопросы не решаются. Иначе, пожалуй, мы бы давно уже это сделали", - подчеркнул он.

Переговоры с Россией с участием США

Напомним, между Украиной и РФ при посредничестве Уиткоффа и Кушнера в этом году состоялось несколько раундов переговоров. За это время посланцы президента США несколько раз приезжали в Москву, но ни разу не были в Киеве.

В конце мая Москва снова анонсировала визит Уиткоффа и Кушнера. Ожидалось, что они приедут "в ближайшее время", но конкретных дат не озвучивали.