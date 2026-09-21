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У Путіна зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США

11:53 21.09.2026 Пн
2 хв
aimg Валерій Ульяненко
У Путіна зробили заяву щодо відновлення переговорів з Україною та США Фото: Дмитро Пєсков, речник російського диктатора (Getty Images)
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Росія розраховує відновити тристоронні переговори щодо України, проте наразі жодного прогресу в цьому немає.

Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляє РБК-Україна з посиланням на ТАСС.

За словами речника Кремля, Москва все ще сподівається повернутися до консультацій у тристоронньому форматі для врегулювання ситуації.

"Ми сподіваємося, що все-таки нам вдасться відновити тристоронні переговори. І зробимо ще одну спробу досягти наших цілей мирним шляхом", - заявив Пєсков.

Водночас речник російського диктатора визнав, що наразі в питанні врегулювання немає будь-якого руху вперед.

"Ні, жодних зрушень немає", - сказав він, коментуючи ситуацію щодо перспектив відновлення тристоронніх переговорів.

Нагадаємо, нещодавно Дмитро Пєсков заявляв, що Кремль розраховує на нову тристоронню зустріч за участю України та США. За його словами, домовленість про це вже обговорювалась з американськими переговорниками.

Крім того, глава російського МЗС Сергій Лавров заявив, що Кремль побачив "позитивний сигнал" у підході США до до мирного процесу. Він зазначив, що Москві сподобалося те, що Вашингтон, мовляв, "враховує реалії на землі".

Зазначимо, Лавров заявив, що РФ готова до проведення нового раунду переговорів щодо України. Він додав, що Москві "є що сказати" і вона нібито ніколи не відмовлялась від діалогу.

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