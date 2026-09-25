Посланник Путіна провів зустріч із представниками Трампа: що відомо
Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв 24 вересня провів у Нью-Йорку зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили відносини США та Росії та можливе завершення війни проти України.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN.
Про що говорили
Зустріч Дмитрієва із представниками президента США відбулася на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном та Москвою.
Як повідомили CNN джерела, знайомі із ситуацією, однією з тем переговорів стало мирне врегулювання російсько-української війни. Також сторони обговорювали подальшу співпрацю між США та Росією.
За даними джерел, Дмитрієв перебував у Нью-Йорку для продовження контактів між двома країнами та зусиль, спрямованих на пошук рішення для завершення війни. Ці переговори відбулися після зустрічі Володимира Путіна з американськими представниками на початку вересня.
Інші переговори
Напередодні, 23 вересня, у Нью-Йорку також зустрілися державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони обговорювали російсько-українську війну.
Таким чином, у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН продовжилася серія контактів між представниками США та Росії, присвячених війні в Україні та двостороннім відносинам.
Нагадуємо, що президент України Володимир Зеленський повідомив, що Україна та США планують відновити переговори приблизно через 10 днів. За його словами, до цього боку мають намір провести консультації з європейськими партнерами та Росією.