Посланник Путіна провів зустріч із представниками Трампа: що відомо

Спецпредставник Кремля Кирило Дмитрієв 24 вересня провів у Нью-Йорку зустріч зі Стівом Віткоффом та Джаредом Кушнером. Сторони обговорили відносини США та Росії та можливе завершення війни проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію CNN .

Про що говорили

Зустріч Дмитрієва із представниками президента США відбулася на тлі дипломатичних контактів між Вашингтоном та Москвою.

Як повідомили CNN джерела, знайомі із ситуацією, однією з тем переговорів стало мирне врегулювання російсько-української війни. Також сторони обговорювали подальшу співпрацю між США та Росією.

За даними джерел, Дмитрієв перебував у Нью-Йорку для продовження контактів між двома країнами та зусиль, спрямованих на пошук рішення для завершення війни. Ці переговори відбулися після зустрічі Володимира Путіна з американськими представниками на початку вересня.

Інші переговори

Напередодні, 23 вересня, у Нью-Йорку також зустрілися державний секретар США Марко Рубіо та міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров. Вони обговорювали російсько-українську війну.

Таким чином, у Нью-Йорку на полях Генеральної асамблеї ООН продовжилася серія контактів між представниками США та Росії, присвячених війні в Україні та двостороннім відносинам.