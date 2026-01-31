Посланець Путіна у Маямі: США та Росія розпочали черговий раунд переговорів

Переговори в Абу-Дабі

Нагадаємо, що 23-24 січня в Абу-Дабі відбулися дводенні тристоронні переговори між Україною, США та Росією щодо завершення війни. Перший раунд носив ознайомчий характер, після чого сторони продовжили роботу в розширеному форматі, розділившись на політичну та військову підгрупи.

Найбільший прогрес зафіксували у військовому блоці. Там обговорювали можливе розведення сил, механізми контролю за припиненням вогню та створення координаційного центру.

Сторони домовилися підготувати власні пропозиції щодо режиму тиші до наступної зустрічі. Водночас територіальні питання залишилися невирішеними.

За даними ЗМІ, Росія наполягає на розподілі електроенергії з окупованої Запорізької АЕС.

Наступний раунд переговорів заплановано на 1 лютого в Абу-Дабі. У США також не виключають можливості зустрічі Володимира Зеленського з Володимиром Путіним.

