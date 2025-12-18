Переговори щодо мирного плану в Маямі: AP дізналося, кого відправить Путін

Спеціальний представник Кремля та очільник Російського фонду прямих інвестицій Кирило Дмітрієв цього вікенду прибуде до Маямі, де заплановані переговори з американською стороною щодо мирного плану США для України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

Дмітрієв зустрінеться зі спецпосланцем президента США Стівом Віткоффом та зятем Дональда Трампа - Джаредом Кушнером. Переговори стануть продовженням контактів Вашингтона з українськими та європейськими посадовцями, які раніше відбулися в Берліні.

Зустріч Віткоффа та Кушнера з Дмітрієвим відбудеться після їхніх консультацій у Берліні з українськими і європейськими представниками.

Під час консультацій у Німеччині сторони обговорювали гарантії безпеки для України, можливі територіальні компроміси, а також інші елементи плану США, спрямованого на зупинення війни.

У Кремлі підтвердили підготовку до контактів. Речник президента РФ Дмитро Пєсков заявив, що Москва очікує отримати інформацію про підсумки берлінських зустрічей, однак деталей щодо формату переговорів у Маямі не розкрив.

Ініціатива є частиною широких дипломатичних зусиль адміністрації Трампа, яка намагається зупинити війну, що триває з моменту повномасштабного вторгнення Росії в Україну 24 лютого 2022 року.

Водночас переговорний процес ускладнюється протилежними вимогами Києва і Москви.

Диктатор Володимир Путін раніше попередив, що Москва прагнутиме розширити захоплені території, якщо її умови миру не будуть прийняті.

Кремль вимагає міжнародного визнання окупованих регіонів і Криму російськими, виведення українських військ із низки районів та відмови України від вступу до НАТО.

Президент України Володимир Зеленський, зі свого боку, заявляв про готовність обговорювати нейтральний статус лише за умови надання Києву жорстких безпекових гарантій, аналогічних натівським.

Водночас він категорично відкинув вимоги Москви щодо виведення українських військ із неокупованих територій.

Зеленський також повідомив, що українські посадовці планують переговори у США найближчими днями.

"Сполучені Штати справді можуть зупинити Путіна - за умови сильнішого тиску", - наголосив він на ключовій ролі Вашингтона.

На тлі дипломатії бойові дії тривають.