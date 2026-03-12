UA

Послаблення санкції проти РФ: президент Єврокомісії зробив заяву

06:30 12.03.2026 Чт
2 хв
Експерт також назвав найважливіший важіль економічного тиску на РФ
aimg Никончук Анастасія
Фото: санкції проти РФ (GettyImages)

Міжнародне співтовариство не повинно знижувати тиск на Росію і зобов'язане продовжувати контроль за дотриманням обмежень на ціну російської нафти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію президента Європейської ради Антоніу Кошта в мережі Х.

Читайте також: Санкції не діють. ЄС купив у Росії металу майже на 2 млрд євро за 2025 рік

Обговорення ситуації на Близькому Сході

За словами Кошти, під час зустрічі представники країн "Великої сімки" зосередили увагу на можливих наслідках подій в Ірані та на Близькому Сході.

Головним завданням, за його словами, залишається мінімізація впливу кризи на глобальну безпеку та світовий енергетичний ринок.

Енергетична безпека залишається пріоритетом

Під час обговорення також порушувалося питання стабільності постачання енергоресурсів. Кошта наголосив, що цей аспект залишається одним із ключових для країн Євросоюзу та партнерів.

Разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він нагадав учасникам зустрічі про важливість забезпечення стійких поставок енергії.

Особлива увага, за його словами, приділяється безпеці судноплавства через Ормузьку протоку, що відіграє стратегічну роль для світової економіки та глобальних поставок нафти.

Заклик дотримуватися цінової стелі на нафту

Кошта підкреслив, що контроль за дотриманням встановленої стелі цін на російську нафту залишається важливим інструментом тиску.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки й обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", - підкреслив Кошта.

Нагадуємо, що прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо повідомив, що провів розмову з головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн з приводу відновлення нафтопроводу "Дружба". За його словами, під час обговорення він також намагався переконати її в тому, що трубопровід зберігає свою цілісність.

Зазначимо, що Європейський союз має намір надати Україні обіцяний кредит на суму 90 мільярдів євро навіть у тому разі, якщо Угорщина і Словаччина продовжать перешкоджати виділенню цих коштів.

