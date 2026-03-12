Послаблення санкції проти РФ: президент Єврокомісії зробив заяву

Обговорення ситуації на Близькому Сході

За словами Кошти, під час зустрічі представники країн "Великої сімки" зосередили увагу на можливих наслідках подій в Ірані та на Близькому Сході.

Головним завданням, за його словами, залишається мінімізація впливу кризи на глобальну безпеку та світовий енергетичний ринок.

Енергетична безпека залишається пріоритетом

Під час обговорення також порушувалося питання стабільності постачання енергоресурсів. Кошта наголосив, що цей аспект залишається одним із ключових для країн Євросоюзу та партнерів.

Разом із головою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн він нагадав учасникам зустрічі про важливість забезпечення стійких поставок енергії.

Особлива увага, за його словами, приділяється безпеці судноплавства через Ормузьку протоку, що відіграє стратегічну роль для світової економіки та глобальних поставок нафти.

Заклик дотримуватися цінової стелі на нафту

Кошта підкреслив, що контроль за дотриманням встановленої стелі цін на російську нафту залишається важливим інструментом тиску.

"Забезпечення дотримання граничної ціни на нафту допоможе стабілізувати ринки й обмежити доходи Росії. Зараз не час послаблювати санкції проти Росії", - підкреслив Кошта.