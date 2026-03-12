Ослабление санкции против РФ: президент Еврокомиссии сделал заявление

Обсуждение ситуации на Ближнем Востоке

По словам Кошты, во время встречи представители стран "Большой семерки" сосредоточили внимание на возможных последствиях событий в Иране и на Ближнем Востоке.

Главной задачей, по его словам, остается минимизация влияния кризиса на глобальную безопасность и мировой энергетический рынок.

Энергетическая безопасность остается приоритетом

Во время обсуждения также поднимался вопрос стабильности поставок энергоресурсов. Кошта отметил, что этот аспект остается одним из ключевых для стран Евросоюза и партнеров.

Вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он напомнил участникам встречи о важности обеспечения устойчивых поставок энергии.

Особое внимание, по его словам, уделяется безопасности судоходства через Ормузский пролив, который играет стратегическую роль для мировой экономики и глобальных поставок нефти.

Призыв соблюдать ценовой потолок на нефть

Кошта подчеркнул, что контроль за соблюдением установленного потолка цен на российскую нефть остается важным инструментом давления.

"Обеспечение соблюдения граничной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России", — подчеркнул Кошта.