Ослабление санкции против РФ: президент Еврокомиссии сделал заявление

Международное сообщество не должно снижать давление на Россию и обязано продолжать контроль за соблюдением ограничений на цену российской нефти.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на публикацию президента Европейского совета Антониу Кошта в сети Х.
По словам Кошты, во время встречи представители стран "Большой семерки" сосредоточили внимание на возможных последствиях событий в Иране и на Ближнем Востоке.
Главной задачей, по его словам, остается минимизация влияния кризиса на глобальную безопасность и мировой энергетический рынок.
Во время обсуждения также поднимался вопрос стабильности поставок энергоресурсов. Кошта отметил, что этот аспект остается одним из ключевых для стран Евросоюза и партнеров.
Вместе с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен он напомнил участникам встречи о важности обеспечения устойчивых поставок энергии.
Особое внимание, по его словам, уделяется безопасности судоходства через Ормузский пролив, который играет стратегическую роль для мировой экономики и глобальных поставок нефти.
Кошта подчеркнул, что контроль за соблюдением установленного потолка цен на российскую нефть остается важным инструментом давления.
"Обеспечение соблюдения граничной цены на нефть поможет стабилизировать рынки и ограничить доходы России. Сейчас не время ослаблять санкции против России", — подчеркнул Кошта.
Напоминаем, что премьер-министр Словакии Роберт Фицо сообщил, что провел разговор с главой Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен по поводу восстановления нефтепровода "Дружба". По его словам, в ходе обсуждения он также пытался убедить ее в том, что трубопровод сохраняет свою целостность.
Отметим, что Европейский союз намерен предоставить Украине обещанный кредит на сумму 90 миллиардов евро даже в том случае, если Венгрия и Словакия продолжат препятствовать выделению этих средств.