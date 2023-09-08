Ослабление санкций в обмен на "зерновое соглашение" станет победой РФ, - МИД

Позиция Украины по смягчению санкций против России в обмен на "зерновое соглашение" будет победой страны-агрессора.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на спикера Министерства законных дел Украины Олега Николенко в Facebook.

По его словам, смягчение санкций против РФ в обмен на возобновление "зернового соглашения" станет победой российского продовольственного шантажа и приглашением Москвы к новым волнам шантажа.

"Международное сообщество должно работать над возвращением России к выполнению своих обязательств, а не усиливать ее чувство безнаказанности и поощрять новую агрессию, предлагая уступки", - написал Николенко.

Он отметил, что Украина является одним из гарантов глобальной продовольственной безопасности и готова продолжать экспорт зерновых на мировые рынки, в частности, в страны Африки и Азии, как в рамках Черноморской зерновой инициативы, так и через альтернативные маршруты в Черном море и наземным путем.

Зерновое соглашение

В июле текущего года российские террористы заявили о выходе из "зернового соглашения" из-за якобы невыполнения их условий. После этого оккупанты начали обстреливать украинские порты и зерновую инфраструктуру на юге Украины.

В начале августа Украина объявила об открытии в Черном море временных коридоров для торговых судов.

Тем временем президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обещает хорошие новости о зерновом соглашении, несмотря на провальные переговоры с российским диктатором Владимиром Путиным.

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