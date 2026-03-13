Послаблення санкцій не допоможе: експорт нафти з РФ сповільнився через атаки дронів

Експорт російської нафти у березні сповільнився через атаки українських дронів на нафтову інфраструктуру та несприятливі погодні умови в Балтійському й Чорному морях.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
За інформацією агентства, атаки безпілотників на об’єкти експорту нафти в Чорному морі, а також шторми та крига у Балтійському морі суттєво вплинули на темпи поставок.
Згідно з даними LSEG, загальний експорт російської нафти в період з 1 до 12 березня скоротився приблизно на 14% у порівнянні з аналогічним періодом лютого - до 3,6 млн барелів на добу.
Водночас поставки з Далекого Сходу Росії за цей час зросли приблизно на чверть і досягли близько 770 тисяч барелів на добу.
Особливо складна ситуація склалася в чорноморському порту Новоросійськ. За даними джерел Reuters, експорт і транзит нафти там відставали від графіка приблизно на десять днів через штормову погоду та регулярні атаки дронів.
Одна з таких атак на початку березня змусила тимчасово зупинити завантаження танкерів. Йдеться, зокрема, про удар безпілотника по нафтовому терміналу "Шешаріс" 2 березня.
Після цього перевалку нафти відновили лише 6 березня. Однак темпи завантаження залишаються низькими, оскільки порт регулярно змушений припиняти роботу і відводити танкери від причалів через загрозу нових атак.
Аналітики видання визнали, що через ці фактори тимчасове послаблення санкцій США може не призвести до швидкого зростання експорту російської нафти.
Глобальний нафтовий ринок переживає серйозну кризу на тлі масштабного конфлікту на Близькому Сході. Порушення поставок, зупинка танкерів і удари по нафтовій інфраструктурі призвели до падіння видобутку на мільйони барелів і різкого зростання світових цін на нафту.
На тлі цього Міністерство фінансів США тимчасово послабило частину нафтових санкцій проти Росії. Йдеться про 30-денний виняток, який дозволяє країнам купувати російську нафту та нафтопродукти, що вже перебувають у морі, аби частково стабілізувати світові поставки енергоносіїв.