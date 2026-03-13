RU

Ослабление санкций не поможет: экспорт нефти из РФ замедлился из-за атак дронов

16:49 13.03.2026 Пт
2 мин
Даже временные уступки Вашингтона не спасли российские поставки
aimg Мария Науменко
фото: несмотря на ослабление санкций США экспорт нефти из РФ продолжает замедляться (Getty Images)

Экспорт российской нефти в марте замедлился из-за атак украинских дронов на нефтяную инфраструктуру и неблагоприятных погодных условий в Балтийском и Черном морях.

По информации агентства, атаки беспилотников на объекты экспорта нефти в Черном море, а также штормы и лед в Балтийском море существенно повлияли на темпы поставок.

Согласно данным LSEG, общий экспорт российской нефти в период с 1 по 12 марта сократился примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом февраля - до 3,6 млн баррелей в сутки.

В то же время поставки с Дальнего Востока России за это время выросли примерно на четверть и достигли около 770 тысяч баррелей в сутки.

Особенно сложная ситуация сложилась в черноморском порту Новороссийск. По данным источников Reuters, экспорт и транзит нефти там отставали от графика примерно на десять дней из-за штормовой погоды и регулярных атак дронов.

Одна из таких атак в начале марта заставила временно остановить загрузку танкеров. Речь идет, в частности, об ударе беспилотника по нефтяному терминалу "Шешарис" 2 марта.

После этого перевалку нефти возобновили только 6 марта. Однако темпы загрузки остаются низкими, поскольку порт регулярно вынужден приостанавливать работу и отводить танкеры от причалов из-за угрозы новых атак.

Аналитики издания признали, что из-за этих факторов временное ослабление санкций США может не привести к быстрому росту экспорта российской нефти.

Глобальный нефтяной рынок переживает серьезный кризис на фоне масштабного конфликта на Ближнем Востоке. Нарушение поставок, остановка танкеров и удары по нефтяной инфраструктуре привели к падению добычи на миллионы баррелей и резкому росту мировых цен на нефть.

На фоне этого Министерство финансов США временно ослабило часть нефтяных санкций против России. Речь идет о 30-дневном исключении, которое позволяет странам покупать российскую нефть и нефтепродукты, которые уже находятся в море, чтобы частично стабилизировать мировые поставки энергоносителей.

