Ослабление санкций не поможет: экспорт нефти из РФ замедлился из-за атак дронов

По информации агентства, атаки беспилотников на объекты экспорта нефти в Черном море, а также штормы и лед в Балтийском море существенно повлияли на темпы поставок.

Согласно данным LSEG, общий экспорт российской нефти в период с 1 по 12 марта сократился примерно на 14% по сравнению с аналогичным периодом февраля - до 3,6 млн баррелей в сутки.

В то же время поставки с Дальнего Востока России за это время выросли примерно на четверть и достигли около 770 тысяч баррелей в сутки.

Особенно сложная ситуация сложилась в черноморском порту Новороссийск. По данным источников Reuters, экспорт и транзит нефти там отставали от графика примерно на десять дней из-за штормовой погоды и регулярных атак дронов.

Одна из таких атак в начале марта заставила временно остановить загрузку танкеров. Речь идет, в частности, об ударе беспилотника по нефтяному терминалу "Шешарис" 2 марта.

После этого перевалку нефти возобновили только 6 марта. Однако темпы загрузки остаются низкими, поскольку порт регулярно вынужден приостанавливать работу и отводить танкеры от причалов из-за угрозы новых атак.

Аналитики издания признали, что из-за этих факторов временное ослабление санкций США может не привести к быстрому росту экспорта российской нефти.