Посла Угорщини Ійдярто не викликали в МЗС України через заяви Орбана

Фото: Іштван Ійдярто (скрін відео)

Зустріч відбулася з ініціативи Угорщини

Посла Угорщини в Україні Іштвана Ийдярто не викликали в Міністерство закордонних справ України. Про це заявив прес-секретар МЗС Угорщини Тамаш Менцер, повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт уряду Угорщини.

Як повідомляється, на відміну від попередніх повідомлень не було питання про викликанні посла.

У відомстві зазначають, що зустріч відбулася з ініціативи Угорщини.

За словами Менцера, дискусія була спрямована на поліпшення двосторонніх відносин.

Нагадаємо, 16 листопада стало відомо, що посла Угорщини в Україні Іштвана Ійдярто викликали в Міністерство закордонних справ через заяви прем'єр-міністра Віктора Орбана щодо відсутності діалогу з українською владою.

"16 листопада 2018 року в МЗС України був запрошений новопризначений посол Угорщини в Україні Іштван Ійдярто, якому було висловлено рішучий протест у зв'язку з останніми заявами прем'єр-міністра Угорщини Ст. Орбана і віце-прем'єр-міністра з питань національної політики Ж. Шемьена щодо України", - зазначили в МЗС України.

Раніше Орбан заявив, що домовленості з чинним керівництвом України для Будапешта не представляються можливими. Він заявив, що Україна не має перспектив вступу до НАТО чи ЄС.

За його словами, Україна ще може повернутися на шлях дружби і стратегічного партнерства з Угорщиною. Угорський лідер сказав, що це єдиний шлях, яким Київ може йти в НАТО і ЄС.