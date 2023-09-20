Посла Украины вызвали в МИД Польши из-за заявления Зеленского

Посла Украины Василия Зварыча вызвали в польское МИД из-за заявления президента Украины Владимира Зеленского с критикой Варшавы за введение зернового эмбарго.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Polsat News .

Как говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД Польши, дипломату сообщили о "решительном протесте польской стороны" против слов Зеленского.

"Заместитель министра передал решительный протест польской стороны по поводу вчерашних заявлений президента В. Зеленского на Генассамблее ООН о том, что некоторые страны ЕС притворялись солидарными, косвенно поддерживая Россию", - сказано в нем.

Заместитель главы МИД Польши Павел Яблонский отметил, что этот тезис неправдив по отношению к Польше.

По его словам, давление на Польшу на многосторонних форумах или направление жалоб в международные трибуналы не является надлежащим методом разрешения споров между странами.

Он также отметил, что эти действия не будут эффективны против Польши, поскольку действия, предпринятые со стороны польского правительства по эмбарго на зерно, якобы согласуются с национальным правом, правом ЕС и международным законодательством.

Замминистра также выразил обеспокоенность недавним публичным сообщением высших представителей украинских властей, "навязывающих одностороннюю точку зрения на многоаспектную проблему экспорта украинской агропродукции в соседние страны".

Что этому предшествовало

Зеленский заявил, что некоторые союзники Украины в Европе подрывают солидарность политическим театром, делая из зерна триллер: "Может показаться, что они играют свою роль, но на самом деле они помогают подготовить сцену для московского актера".

Президент сделал такое заявление после того, как, несмотря на решение Еврокомиссии об отмене запрета на импорт украинской сельскохозяйственной продукции, Польша, Словакия и Венгрия объявили о сохранении собственных ограничений.

После этого Украина подала иски во Всемирную торговую организацию.

При этом в Польше пригрозили усилить экспортное эмбарго, чтобы украинские власти "не обостряли конфликт".

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