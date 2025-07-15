Посла України при ЄС терміново викликали до Києва: РБК-Україна дізналось ймовірну причину

Зміни в уряді

Варто зазначити, що джерела РБК-Україна повідомляли, що в рамках перезавантаження уряду свою посаду залишить віцепремʼєр, міністр з питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

Також у ЗМІ ширилась інформація, що вона може стати представником України в одній з європейських країн.

До слова, цього тижня відбудеться масштабне перезавантаження Кабміну. Очікується, що новим прем'єром стане перша віце-прем'єр Юлія Свириденко.

При цьому діючий голова Кабміну Денис Шмигаль обійме посаду міністра оборони. Прем'єр вже подав заяву про свою відставку.

Також, за даними джерел РБК-Україна, на посаду міністра юстиції розглядають заступника керівника ОП Ірину Мудру чи міністра енергетики Германа Галущенка.

Якщо Галущенко все ж таки стане міністром юстиції, то Міністерство енергетики може очолити нинішній голова Мінекології Світлана Грінчук.

Як пояснював президент України Володимир Зеленський, суттєва трансформація виконавчої влади дозволить "зменшити витрати на утримання державного апарату, забезпечити значну дерегуляцію та направити максимум наявних ресурсів на захист України".

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