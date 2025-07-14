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Зеленський підтвердив, що Шмигаль - кандидат на посаду міністра оборони

Київ, Понеділок 14 липня 2025 20:58
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Зеленський підтвердив, що Шмигаль - кандидат на посаду міністра оборони Фото: президент України Володимир Зеленський та прем'єр України Денис Шмигаль (facebook.com/zelenskyy.official)
Автор: Іван Носальський

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль може стати новим міністром оборони замість Рустема Умєрова.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на вечірнє звернення президента України Володимира Зеленського.

Голова української держави нагадав, що сьогодні запропонував першому віцепрем'єру Юлії Свириденко очолити уряд і оновити його роботу "на основі досвіду підтримки українського виробництва, українського підприємництва".

"Колосальний досвід Дениса Шмигаля (чинного прем'єра - ред.) точно буде корисний на позиції міністра оборони України - саме в цій сфері зараз максимум ресурсів країни, максимум завдань і дуже багато відповідальності", - наголосив Зеленський.

Він додав, що розраховує на достатню підтримку нової конфігурації Кабміну з боку народних депутатів.

Також, за словами Зеленського, важливо, щоб уряд швидко провів аудит усіх домовленостей України з партнерами.

Нова посада Шмигаля

Нагадаємо, ще вчора, 13 липня, джерела РБК-Україна повідомили, що прем'єра Дениса Шмигаля можуть призначити на посаду міністра оборони України.

При цьому новим главою українського уряду має стати Юлія Свириденко.

Зі свого боку президент України Володимир Зеленський допускав, що голова Міноборони Рустем Умєров стане послом України у США.

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Володимир Зеленський Міністерство оборони України Денис Шмигаль Юлія Свириденко
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