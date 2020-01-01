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Посла США в Ираке эвакуировали после штурма здания дипмиссии

Новости » Политика     01.01.2020 - 02:26
Посла США в Ираке эвакуировали после штурма здания дипмиссии
Иллюстративное фото (flickr.com/usembassykyiv

Атаку на посольство совершили 31 декабря

Посол США в Ираке Мэтью Туллер во вторник, 31 декабря, эвакуирован из дипломатической миссии в Багдаде, после того как здание штурмовали десятки сторонников шиитской военизированной группировки "Катаиб Хезболлах". Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

Таким образом они отреагировали на авианалет ВВС США на ее лагерь в Эль-Каиме близ границы с Сирией.

Митингующие сломали ворота диппредставительства, ворвались на его территорию и подожгли помещение для приемов. Демонстранты скандировали "Смерть Америке!", сожгли американские флаги и, миновав контрольно-пропускные пункты, проникли на территорию охраняемой "зеленой зоны".

РБК-Украина писало, что США после атаки направили для поддержки персонала американского посольства в Багдаде дополнительные силы.

Напомним, 31 декабря в Багдаде несколько тысяч протестующих атаковали посольство США в Ираке во время митинга против американских авиаударов по военным объектам шиитских боевиков на иракской территории.

Попытка атаковать диппредставительство произошла после захоронения погибших от американского авиаудара по боевикам шиитской группировки "Катаиб Хезболла". Воздушные силы США нанесли удар по позициям группировки в Сирии и Ираке 29 декабря. Бомбардировка стала ответом на гибель гражданина США во время обстрела военной базы в Ираке 27 декабря. Всего в результате ударов погибли 25 боевиков.

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