Посла США в ЕС обяжут дать показания в деле об импичменте Трампа

Комитеты Палаты представителей Конгресса Соединенных Штатов Америки направят повустку послу США в ЕС Гордона Сондленда как на его показания, так и на документы в деле об импичменте президента Дональда Трампа. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

Как сообщается, в заявлении глав Адама Шиффа, Элиота Энгеля и Элиа Каммингса сказано, что "показания и документы посла Сондленда имеют жизненно важное значение, и именно поэтому администрация сейчас блокирует его показания и скрывает свои документы".

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что во вторник, 8 октября, Гордон Сондленд должен был дать показания по делу о возможном давлении Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Однако по словам адвоката Сондленда, ему было запрещено являться для дачи показаний администрацией Трампа. Сообщалось, что Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемой демократами Палаты представителей.

Кроме того, Белый дом дал распоряжение не появляться для дачи показаний по делу об импичменте президента США Дональда Трампа американскому послу в Евросоюзе Гордону Сондленду. Позже эту информацию подтвердил сам Дональд Трамп.