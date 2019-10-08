Посла США в ЄС зобов'яжуть дати свідчення у справі про імпічмент Трампа

Комітети Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки направлять повустку послу США в ЄС Гордона Сондленда як на його свідчення, так і на документи у справі про імпічмент президента Дональда Трампа. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

Як повідомляється, в заяві глав Адама Шиффа, Еліота Енгеля і Еліа Каммінгса сказано, що "свідчення і документи посла Сондленда мають життєво важливе значення, і саме тому адміністрація зараз блокує його свідчення і приховує свої документи".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло, що у вівторок, 8 жовтня, Гордон Сондленд повинен був дати свідчення у справі про можливий тиск Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського. Проте за словами адвоката Сондленда, йому було заборонено бути для дачі показань адміністрацією Трампа. Повідомлялося, що Сондленд є однією з ключових фігур у розслідуванні, очолюваної демократами Палати представників.

Крім того, Білий дім дав розпорядження не з'являтися для дачі свідчень у справі про імпічмент президента США Дональда Трампа американському послу в Євросоюзі Гордону Сондленду. Пізніше цю інформацію підтвердив сам Дональд Трамп.