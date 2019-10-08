ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Трамп признал, что запретил Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте

Новости » В мире    08.10.2019 - 17:51
Трамп признал, что запретил Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте
Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп считает расследование процедуры импичмента скомпрометированным

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретил давать показания американскому постоянному представителю в Европейском союзе Гордону Сондленду в рамках расследования процедуры импичмента. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам президента США, он был бы готов разрешить дать показания Сондленду, если бы расследование не было "скомпрометировано".

"Я хотел бы послать посла Сондленда, действительно хорошего человека и великого американца, для дачи показаний, но, к сожалению, он будет давать показания перед полностью скомпрометированным, несправедливым судом, где права республиканцев были отняты, а правдивые факты не разрешены для общественности", - написал Трамп.

Трамп признал, что запретил Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте

Напомним, во вторник 8 октября Гордон Сондленд должен был дать показания по делу о возможном давлении Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Однако по словам адвоката Сондленда, ему было запрещено являться для дачи показаний администрацией Трампа. Сообщалось, что Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемом демократами Палаты представителей.

Пентагон и Белый дом обязали представить документы о военной помощи Украине Суд обязал Трампа передать налоговые декларации за 8 лет
Новости Украины расследованиеДональд Трампимпичмент
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь