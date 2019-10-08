Трамп признал, что запретил Сондленду свидетельствовать по делу об импичменте

Фото: Дональд Трамп (GettyImages)

Трамп считает расследование процедуры импичмента скомпрометированным

Президент США Дональд Трамп заявил, что запретил давать показания американскому постоянному представителю в Европейском союзе Гордону Сондленду в рамках расследования процедуры импичмента. Об этом Трамп написал в своем Twitter.

По словам президента США, он был бы готов разрешить дать показания Сондленду, если бы расследование не было "скомпрометировано".

"Я хотел бы послать посла Сондленда, действительно хорошего человека и великого американца, для дачи показаний, но, к сожалению, он будет давать показания перед полностью скомпрометированным, несправедливым судом, где права республиканцев были отняты, а правдивые факты не разрешены для общественности", - написал Трамп.

Напомним, во вторник 8 октября Гордон Сондленд должен был дать показания по делу о возможном давлении Дональда Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Однако по словам адвоката Сондленда, ему было запрещено являться для дачи показаний администрацией Трампа. Сообщалось, что Сондленд является одной из ключевых фигур в расследовании, возглавляемом демократами Палаты представителей.