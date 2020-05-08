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Посла Грузии не отозвали, а вызвали для консультаций, - МИД

Новости » Политика     08.05.2020 - 16:43
Посла Грузии не отозвали, а вызвали для консультаций, - МИД
Иллюстративное фото (РБК-Украина)

В МИД не видят в этом никакой угрозы для украино-грузинских отношений

Чрезвычайного и Полномочного посла Грузии в Украине Теймураза Шарашенидзе не отозвали из Украины, а вызвали для консультаций. Об этом сообщили в Министерстве иностранных дел.

В МИД отметили, что это обычная практика в дипломатической работе.

"Мы не видим в этом решении никакой угрозы для отношений между нашими дружественными государствами. У нас много общих позиций и общих вызовов... Михаил Саакашвили - гражданин Украины, имеет большой опыт и значительные достижения в осуществлении реформ, которые широко признаны в мире", - подчеркнули украинские дипломаты.

В МИД также призвали грузинскую власть "учитывать изложенные доводы и не ставить двусторонние отношения в зависимость от процесса реформ в Украине".

Напомним, сегодня стало известно, что после назначения Саакашвили грузинская сторона отозвала посла из Киева. Министр иностранных дел Грузии Давид Залкалиани подчеркнул, что Украина назначила на должность человека, который осужден и разыскивается в Грузии.

Президент Владимир Зеленский назвал ошибкой отзыв грузинского посла, исключив зеркальные шаги со стороны Украины.

Теги Новости Украины СаакашвилиМИД УкраиныГрузияпосол
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