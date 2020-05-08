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Посла Грузії не відкликали, а викликали для консультацій, - МЗС

Новини » Політика     08.05.2020 - 16:43
Посла Грузії не відкликали, а викликали для консультацій, - МЗС
Ілюстративне фото (РБК-Україна)

У МЗС не бачать у цьому рішенні жодної загрози для україно-грузинських відносин

Надзвичайного і Повноважного посла Грузії в Україні Теймураза Шарашенідзе не відкликали з України, а викликали для консультацій. Про це повідомили у Міністерстві закордонних справ.

У МЗС зазначили, що це звична практика в дипломатичній роботі.

"Ми не вбачаємо у цьому рішенні жодної загрози для відносин між нашими дружніми державами. У нас багато спільних позицій і спільних викликів... Михайло Саакашвілі - громадянин України, має великий досвід та значні досягнення у здійсненні реформ, які широко визнані у світі", - наголосили українські дипломати.

У МЗС також закликали грузинську владу "зважати на викладені аргументи та не ставити двосторонні відносини у залежність від процесу реформ в Україні".

Нагадаємо, сьогодні стало відомо, що після призначення Саакашвілі грузинська сторона відкликала посла з Києва. Міністр закордонних справ Грузії Давид Залкаліані підкреслив, що Україна призначила на посаду особу, що засуджена та розшукується в Грузії.

Президент Володимир Зеленський назвав помилкою відкликання грузинського посла і виключив дзеркальні кроки з боку України.

Теги Новини України СаакашвіліМЗСГрузіяпосол
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