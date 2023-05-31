UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Посилює напругу. Столтенберг засудив спробу запуску КНДР військового супутника

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг засудив невдалу спробу Північної Кореї запустити супутник військового призначення з використанням балістичних ракетних технологій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву генсека НАТО, оприлюдненій на сайті Альянсу.

"Я рішуче засуджую спробу запуску КНДР військового супутника з використанням технології балістичних ракет. Це посилює напругу і створює серйозні ризики для безпеки в регіоні й за його межами", - заявив Столтенберг.

За його словами, запуск супутника є порушенням численних резолюцій Ради Безпеки ООН.

"НАТО закликає КНДР припинити ці провокаційні дії та повернутися до діалогу задля досягнення сталого миру і повної та перевіреної денуклеаризації Корейського півострова. Ми підтримуємо наших близьких партнерів у регіоні - Республіку Корея та Японію", - наголосив генсек.

Запуск військового супутника КНДР

Раніше КНДР заявляла про наміри запустити свій перший військовий розвідувальний супутник в період з 31 травня по 11 червня. Сьогодні вранці повідомлялось про пуск ракети-носія, через що в частині Японії та Південної Кореї оголошували повітряну тривогу.

Північна Корея підтвердила, що вранці 31 травня намагалась вивести на орбіту військовий розвідувальний супутник "Malligyong-1", використовуючи ракету нового типу "Chollima-1". Однак спроба була невдалою. Після відділення першого ступеня ракета втратила тягу і впала в водах Жовтого моря.

Зазначимо, США заявляли, що запуск супутника порушить міжнародні санкціїї, які не дозволяють КНДР використовувати технології балістичних ракет, а в Японії обіцяли збити будь-яку їхню ракету, яка зайде в повітряний простір країни.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
НАТОКНДРЄнс Столтенберг