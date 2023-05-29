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Японія заявила, що знищить будь-яку ракету КНДР після попередження про запуск супутника

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Понеділок 29 травня 2023 07:46
Японія заявила, що знищить будь-яку ракету КНДР після попередження про запуск супутника Фото: Японія готова знищити ракети КНДР, після попередження про запуск супутника (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея попередила про терміни запуску військового розвідувального супутника. В Японії у відповідь виразили готовність знищити будь-яку ракету КНДР, яка порушить її повітряний простір.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

У Міністерстві оборони Японії зазначили, що для збиття ракет Північної Кореї застосують зенітну керовану ракету SM-3 або зенітно-ракетний комплекс Patriot PAC-3.

"Ми вживатимемо руйнівних заходів проти балістичних та інших ракет, які, як підтверджено, приземляться на нашій території", - йдеться в заяві міністерства оборони Японії.

Також, представники уряду зазначають, що будь-який запуск ракети з Північної Кореї буде серйозним порушенням резолюції Ради Безпеки ООН.

Запуск військового супутника КНДР

Північна Корея завершила створення свого першого військового супутника-розвідника та попередила японську берегову охорону про запланований запуск у період з 31 травня по 11 червня.

Зазначається, що Пхеньян прагне використати розвідувальний супутник для вдосконалення технологій спостереження, щоб покращити здатність вражати цілі в разі конфлікту.

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Японія КНДР ракети
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