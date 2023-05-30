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КНДР запустить військовий розвідувальний супутник для спостереження за армією США,- ЗМІ

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Вівторок 30 травня 2023 03:51
КНДР запустить військовий розвідувальний супутник для спостереження за армією США,- ЗМІ Фото: КНДР прагне за допомогою супутника стежити на військами США (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Північна Корея, в червні, запустить свій перший військовий розвідувальний супутник для прямого спостереження за військовою діяльністю США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Збройні сили Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки розпочали найбільші в історії військові навчання. Вони спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників протистояти загрозам з боку КНДР.

Представник Центральної військової комісії правлячої Трудової партії Північної Кореї заявив, що спільні військові навчання США і Південної Кореї вимагають від Пхеньяна "засобів, здатних збирати інформацію про військові дії противника в режимі реального часу".

У КНДР не повідомляли точну дату запуску військового супутника, однак напередодні попередили японську берегову охорону про плани вивести його на орбіту в період з 31 травня по 11 червня.

Японія, у свою чергу, виразила готовність знищити будь-яку ракету КНДР, яка порушить її повітряний простір та перевела засоби захисту від балістичних ракет у стан бойової готовності.

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