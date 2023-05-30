КНДР запустить військовий розвідувальний супутник для спостереження за армією США,- ЗМІ

Північна Корея, в червні, запустить свій перший військовий розвідувальний супутник для прямого спостереження за військовою діяльністю США.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters .

Збройні сили Південної Кореї та Сполучених Штатів Америки розпочали найбільші в історії військові навчання. Вони спрямовані на покращення оперативної сумісності та готовності союзників протистояти загрозам з боку КНДР.

Представник Центральної військової комісії правлячої Трудової партії Північної Кореї заявив, що спільні військові навчання США і Південної Кореї вимагають від Пхеньяна "засобів, здатних збирати інформацію про військові дії противника в режимі реального часу".

У КНДР не повідомляли точну дату запуску військового супутника, однак напередодні попередили японську берегову охорону про плани вивести його на орбіту в період з 31 травня по 11 червня.