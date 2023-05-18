Держдеп США про запуск супутника КНДР: порушення санкцій матимуть наслідки

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap .

Сполучені Штати вживатимуть необхідних заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності, якщо Пхеньян вирішить продовжити запланований запуск.

"Будь-який запуск КНДР, при якому використовуються технології балістичних ракет, що також включає і космічні ракети-носії для виведення супутників на навколоземну орбіту, порушуватиме численні резолюції Ради Безпеки ООН", - зазначив Пател.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин оглянув військовий розвідувальний супутник, і дав зелене світло для подальшого встановлення на ракету.

"Ми дуже чітко заявили, що закликаємо КНДР утриматися від подальшої загрозливої ​​діяльності та закликаємо Пхеньян до серйозної та стійкої дипломаті. Ми також дуже чітко заявили про нашу непохитну відданість денуклеаризації Корейського півострова, а також прагнемо до діалогу з Пхеньяном без попередніх умов", - додав заступник речника Держдепу.

Зазначається, що США працюватимуть над тим, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності, адже мають для цього ряд інструментів.