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Держдеп США про запуск супутника КНДР: порушення санкцій матимуть наслідки

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Четвер 18 травня 2023 07:21
Держдеп США про запуск супутника КНДР: порушення санкцій матимуть наслідки Фото: США відреагували на запуск супутника Північною Корею (GettyImages)
Автор: Максим Шушко

Очікуваний запуск Північною Кореєю заявленого супутника порушить численні міжнародні санкції, які забороняють КНДР використання будь-яких технологій балістичних ракет.

Про це заявив заступник речника Держдепартаменту США Ведант Пател, повідомляє РБК-Україна з посиланням на Yonhap.

Сполучені Штати вживатимуть необхідних заходів, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності, якщо Пхеньян вирішить продовжити запланований запуск.

"Будь-який запуск КНДР, при якому використовуються технології балістичних ракет, що також включає і космічні ракети-носії для виведення супутників на навколоземну орбіту, порушуватиме численні резолюції Ради Безпеки ООН", - зазначив Пател.

Державні ЗМІ Північної Кореї повідомили, що Кім Чен Ин оглянув військовий розвідувальний супутник, і дав зелене світло для подальшого встановлення на ракету.

"Ми дуже чітко заявили, що закликаємо КНДР утриматися від подальшої загрозливої ​​діяльності та закликаємо Пхеньян до серйозної та стійкої дипломаті. Ми також дуже чітко заявили про нашу непохитну відданість денуклеаризації Корейського півострова, а також прагнемо до діалогу з Пхеньяном без попередніх умов", - додав заступник речника Держдепу.

Зазначається, що США працюватимуть над тим, щоб притягнути Північну Корею до відповідальності, адже мають для цього ряд інструментів.

Нагадаємо, Північна Корея модернізує свій головний ракетно-пусковий комплекс "Сохе", який використовується для виведення супутників на навколоземну орбіту.

Раніше ми писали, США планують набрати більше людей для контролю за дотриманням санкцій.

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