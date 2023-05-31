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Усиливает напряжение. Столтенберг осудил попытку запуска КНДР военного спутника

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг осудил неудачную попытку Северной Кореи запустить спутник военного назначения с использованием баллистических ракетных технологий.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление генсека НАТО, обнародованном на сайте Альянса.

"Я решительно осуждаю попытку запуска КНДР военного спутника с использованием технологии баллистических ракет. Это усиливает напряжение и создает серьезные риски безопасности в регионе и за его пределами", - заявил Столтенберг.

По его словам, запуск спутника является нарушением многочисленных резолюций Совета Безопасности ООН.

"НАТО призывает КНДР прекратить эти провокационные действия и вернуться к диалогу для достижения устойчивого мира и полной и проверенной денуклеаризации Корейского полуострова. Мы поддерживаем наших близких партнеров в регионе - Республику Корея и Японию", - подчеркнул генсек.

Запуск военного спутника КНДР

Ранее КНДР заявляла о намерениях запустить свой первый военный разведывательный спутник в период с 31 мая по 11 июня. Сегодня утром сообщалось о пуске ракеты-носителя, из-за чего в части Японии и Южной Кореи оглашали воздушную тревогу.

Северная Корея подтвердила, что утром 31 мая пыталась вывести на орбиту военный разведывательный спутник "Malligyong-1", используя ракету нового типа "Chollima-1". Однако попытка была неудачной. После отделения первой ступени ракета потеряла тягу и упала в водах Желтого моря.

Отметим, США заявляли, что запуск спутника нарушит международные санкции, которые не позволяют КНДР использовать технологии баллистических ракет, а в Японии обещали сбить любую их ракету, которая зайдет в воздушное пространство страны.

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НАТОКНДРЙенс Столтенберг