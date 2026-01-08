ua en ru
Головна » Життя » Суспільство

Посилки їдуть довше: "Нова пошта" попередила про затримки через негоду

Четвер 08 січня 2026 19:51
Посилки їдуть довше: "Нова пошта" попередила про затримки через негоду Фото: "Нова пошта" попереджає про затримки доставок (facebook.com_nova.poshta.official)
Автор: Тетяна Веремєєва

У західних областях України можливі затримки доставки відправлень через погіршення погодних умов.

Про це розповідає РБК-Україна з посиланням на "Нову пошту".

У компанії пояснили, що через сніг, ожеледицю та дорожньо-транспортні пригоди поліція тимчасово перекрила рух на окремих ділянках доріг. На місцях заметів уже працює спецтехніка.

Водночас у "Новій пошті" наголосили, що роблять усе можливе, аби доставити відправлення якнайшвидше, та подякували клієнтам за розуміння.

Ситуація на дорогах України

На дорогах України 8 січня зберігається складна ситуація через зимову негоду, яка накрила одразу кілька регіонів. Снігопади, ожеледиця та сильний вітер суттєво ускладнили рух транспорту, особливо на міжміських трасах і в гірській місцевості. У низці областей діють тимчасові обмеження для вантажного транспорту, дорожні та екстрені служби працюють у посиленому режимі.

Через негоду рятувальники допомагають водіям, які застрягають у снігових заметах, а поліція фіксує сотні ДТП за добу, зокрема з потерпілими. Найскладніша ситуація - у західних і частині центральних областей.

Обмеження руху діють, зокрема, на трасі М-06 Київ–Чоп у Рівненській, Житомирській та Львівській областях, а також на Н-22 Устилуг–Луцьк–Рівне. Водночас у Карпатах раніше запроваджені обмеження на Вишківському перевалі вже частково скасували, але дорожники продовжують розчищення трас.

У Львові, Тернопільській та Чернівецькій областях дорожні служби працюють цілодобово, фіксують аварійні ситуації та складні підйоми через лід під снігом. Негода поступово зміщується в бік центральних регіонів і Київської області.

Влада та служби закликають водіїв утриматися від далеких поїздок без нагальної потреби, уважно стежити за офіційною інформацією та бути максимально обережними на дорогах.

