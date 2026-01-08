Посылки едут дольше: "Новая почта" предупредила о задержках из-за непогоды

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на "Новую почту" .

В то же время в "Новой почте" отметили, что делают все возможное, чтобы доставить отправления как можно быстрее, и поблагодарили клиентов за понимание.

В компании объяснили, что из-за снега, гололеда и дорожно-транспортных происшествий полиция временно перекрыла движение на отдельных участках дорог. На местах сугробов уже работает спецтехника.

Ситуация на дорогах Украины

На дорогах Украины 8 января сохраняется сложная ситуация из-за зимней непогоды, которая накрыла сразу несколько регионов. Снегопады, гололед и сильный ветер существенно осложнили движение транспорта, особенно на междугородних трассах и в горной местности. В ряде областей действуют временные ограничения для грузового транспорта, дорожные и экстренные службы работают в усиленном режиме.

Из-за непогоды спасатели помогают водителям, которые застревают в снежных заносах, а полиция фиксирует сотни ДТП за сутки, в том числе с пострадавшими. Самая сложная ситуация - в западных и части центральных областей.

Ограничения движения действуют, в частности, на трассе М-06 Киев-Чоп в Ровенской, Житомирской и Львовской областях, а также на Н-22 Устилуг-Луцк-Ровно. В то же время в Карпатах ранее введенные ограничения на Вышковском перевале уже частично отменили, но дорожники продолжают расчистку трасс.

Во Львове, Тернопольской и Черновицкой областях дорожные службы работают круглосуточно, фиксируют аварийные ситуации и сложные подъемы из-за льда под снегом. Непогода постепенно смещается в сторону центральных регионов и Киевской области.

Власти и службы призывают водителей воздержаться от дальних поездок без крайней необходимости, внимательно следить за официальной информацией и быть максимально осторожными на дорогах.