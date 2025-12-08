Посилити економічний тиск на Путіна: домовленості лідерів європейських країн у Лондоні
Після зустрічі президентів України, Німеччини, Франції та прем'єр-міністра Великої Британії європейські лідери погодилися з необхідністю для Європи підтримати Україну та посилити економічний тиск на російського диктатора Володимира Путіна.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника уряду Великої Британії, якого цитує The Guardian.
Британським, французьким, німецьким та українським радникам з національної безпеки доручено продовжити обговорення щодо України протягом найближчих днів.
Європейські лідери наголосили на необхідності справедливого та міцного миру в Україні, який включає надійні гарантії безпеки.
Вони погодились із тим, що, хоча дипломатичні зусилля тривають, Європа повинна підтримувати Україну, зміцнюючи її здатність захищатися від невпинних атак, які залишили тисячі людей без тепла та світла.
Також лідери європейських країн обговорили позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відбудови України.
Після зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та України прем'єр-міністр Великої Британії разом з Володимиром Зеленським провів телефонну розмову з іншими європейськими союзниками, щоб поінформувати їх про останні події.
"Усі лідери погодилися, що зараз критичний момент, і що ми повинні продовжувати посилювати підтримку України та економічний тиск на Путіна, щоб покласти край цій варварській війні", - зазначив речник Даунінг-стріт.
Зустріч лідерів європейських країн
Як раніше повідомляв президент Франції Еммануель Макрон, ключовим питанням нинішніх переговорів у Лондоні між президентом України Володимиром Зеленським та лідерами низки країн-партнерів є пошук "збіжності".
Зокрема, мова про узгодженість між позиціями США, Європи та України щодо потенційної мирної угоди, яка могла б завершити російську агресію. За словами Макрона, зараз необхідно узгодити спільний підхід союзників.
Лідери Німеччини, Франції та Британії під час зустрічі з лідером України Володимиром Зеленським у Лондоні наголосили на необхідності "справедливого і тривалого" миру.
Володимир Зеленський подякував союзникам України за організацію зустрічі і підкреслив, що єдність між Європою, Україною та США є важливою. Він також наголосив, що сьогодні лідери чотирьох країн мають ухвалити "важливі рішення".