Посилити економічний тиск на Путіна: домовленості лідерів європейських країн у Лондоні

Після зустрічі президентів України, Німеччини, Франції та прем'єр-міністра Великої Британії європейські лідери погодилися з необхідністю для Європи підтримати Україну та посилити економічний тиск на російського диктатора Володимира Путіна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на речника уряду Великої Британії, якого цитує The Guardian.

Британським, французьким, німецьким та українським радникам з національної безпеки доручено продовжити обговорення щодо України протягом найближчих днів.

Європейські л ідери наголосили на необхідності справедливого та міцного миру в Україні, який включає надійні гарантії безпеки.

Вони погодились із тим, що, хоча дипломатичні зусилля тривають, Європа повинна підтримувати Україну, зміцнюючи її здатність захищатися від невпинних атак, які залишили тисячі людей без тепла та світла.

Також лідери європейських країн обговорили позитивний прогрес, досягнутий у використанні заморожених російських суверенних активів для підтримки відбудови України.

Після зустрічі з лідерами Франції, Німеччини та України прем'єр-міністр Великої Британії разом з Володимиром Зеленським провів телефонну розмову з іншими європейськими союзниками, щоб поінформувати їх про останні події.