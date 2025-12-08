Усилить экономическое давление на Путина: договоренности лидеров европейских стран в Лондоне

После встречи президентов Украины, Германии, Франции и премьер-министра Великобритании европейские лидеры согласились с необходимостью для Европы поддержать Украину и усилить экономическое давление на российского диктатора Владимира Путина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства Великобритании, которого цитирует The Guardian .

Британским, французским, немецким и украинским советникам по национальной безопасности поручено продолжить обсуждение по Украине в течение ближайших дней.

Европейские лидеры подчеркнули необходимость справедливого и прочного мира в Украине, который включает надежные гарантии безопасности.

Они согласились с тем, что, хотя дипломатические усилия продолжаются, Европа должна поддерживать Украину, укрепляя ее способность защищаться от непрерывных атак, которые оставили тысячи людей без тепла и света.

Также лидеры европейских стран обсудили положительный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины.

После встречи с лидерами Франции, Германии и Украины премьер-министр Великобритании вместе с Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с другими европейскими союзниками, чтобы проинформировать их о последних событиях.