Усилить экономическое давление на Путина: договоренности лидеров европейских стран в Лондоне
После встречи президентов Украины, Германии, Франции и премьер-министра Великобритании европейские лидеры согласились с необходимостью для Европы поддержать Украину и усилить экономическое давление на российского диктатора Владимира Путина.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на представителя правительства Великобритании, которого цитирует The Guardian.
Британским, французским, немецким и украинским советникам по национальной безопасности поручено продолжить обсуждение по Украине в течение ближайших дней.
Европейские лидеры подчеркнули необходимость справедливого и прочного мира в Украине, который включает надежные гарантии безопасности.
Они согласились с тем, что, хотя дипломатические усилия продолжаются, Европа должна поддерживать Украину, укрепляя ее способность защищаться от непрерывных атак, которые оставили тысячи людей без тепла и света.
Также лидеры европейских стран обсудили положительный прогресс, достигнутый в использовании замороженных российских суверенных активов для поддержки восстановления Украины.
После встречи с лидерами Франции, Германии и Украины премьер-министр Великобритании вместе с Владимиром Зеленским провел телефонный разговор с другими европейскими союзниками, чтобы проинформировать их о последних событиях.
"Все лидеры согласились, что сейчас критический момент, и что мы должны продолжать усиливать поддержку Украины и экономическое давление на Путина, чтобы положить конец этой варварской войне", - отметил представитель Даунинг-стрит.
Встреча лидеров европейских стран
Как ранее сообщал президент Франции Эммануэль Макрон, ключевым вопросом нынешних переговоров в Лондоне между президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами ряда стран-партнеров является поиск "сходимости".
В частности, речь о согласованности между позициями США, Европы и Украины относительно потенциального мирного соглашения, которое могло бы завершить российскую агрессию. По словам Макрона, сейчас необходимо согласовать общий подход союзников.
Лидеры Германии, Франции и Великобритании во время встречи с лидером Украины Владимиром Зеленским в Лондоне отметили необходимость "справедливого и длительного" мира.
Владимир Зеленский поблагодарил союзников Украины за организацию встречи и подчеркнул, что единство между Европой, Украиной и США является важным. Он также отметил, что сегодня лидеры четырех стран должны принять "важные решения".