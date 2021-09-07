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В Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины

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Стамбул, Вторник 07 сентября 2021 15:47
В Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины Фото: в Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Дмитрий Кузнецов

В Турции прошла церемония закладки корвета типа ADA для Военно-Морских сил Украины. В мероприятии приняли участие представители украинского Минобороны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генштаба ВС Украины.

Корвет типа ADA был заложен на одном из судостроительных заводов в Стамбуле. Строительство боевого корабля началось в конце апреля 2021 года.

Однако по турецким традициям церемония закладки киля корабля проводится только после строительства части секций и корпуса.

Согласно достигнутым договоренностям, корвет в 2022 году будет переправлен в Украину и в 2024 году он войдет в состав ВМС страны.

Фото: в Турции прошла церемония закладки корвета для ВМС Украины (facebook.com/GeneralStaff.ua)

Напомним, в начале июля президент Владимир Зеленский заявил, что Украина к концу 2023 года получит собственный военный корвет. Его строительство уже начали в Турции.

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Турция ВМС Украины
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