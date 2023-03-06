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Посилилися бойові дії. Глава МАГАТЕ знову закликав до створення зони безпеки навколо ЗАЕС

Фото: генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Ситуація з безпекою в районі Запорізької атомної електростанції загострилася. Зокрема, поблизу станції посилилися бойові дії.

Про це заявив генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Гроссі, повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МАГАТЕ.

"За останні кілька тижнів на майданчику посилилася присутність охорони. Наша команда, що працює на станції, повідомляє про активізацію військових дій поблизу об'єкта. Відкрито обговорюються наступальні та контрнаступальні дії поблизу об'єкта", - заявив він.

Гроссі додав, що навколо ЗАЕС має бути створено охоронну зону.

"Моє просте запитання: чи чекаємо ми ядерної надзвичайної ситуації, перш ніж реагувати?" - заявив він.

Нагадаємо, раніше міністр енергетики Герман Галущенко заявив, що Україна була за крок від катастрофи, як на Фукусімі, через захоплення росіянами Запорізької АЕС.

Крім того, у річницю захоплення Запорізької АЕС, 4 березня, президент України Володимир Зеленський закликав мир до принципової реакції. Зокрема, запровадити глобальні санкції проти атомної галузі Росії.

Додамо, що російські військові беруть на роботу на Запорізькій атомній електростанції людей без відповідної освіти.

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МАГАТЭЗапорізька АЕСВійна Росії проти України