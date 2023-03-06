RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Усилились боевые действия. Глава МАГАТЭ вновь призывал к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

Фото: генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Ситуация с безопасностью в районе Запорожской атомной электростанции обострилась. В частности, вблизи станции усилились боевые действия.

Об этом заявил генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МАГАТЭ.

"За последние несколько недель на площадке усилилось присутствие охраны. Наша команда, работающая на станции, сообщает об активизации военных действий вблизи объекта. Открыто обсуждаются наступательные и контрнаступательные действия вблизи объекта", - заявил он.

Гросси добавил, что вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона.

"Мой простой вопрос: ждем ли мы ядерной чрезвычайной ситуации, прежде чем реагировать?" - заявил он.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме, из-за захвата россиянами Запорожской АЭС.

Кроме того, в годовщину захвата Запорожской АЭС, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к принципиальной реакции. В частности, ввести глобальные санкции против атомной отрасли России.

Добавим, что российские военные берут на работу на Запорожской атомной электростанции людей без соответствующего образования.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
МАГАТЭЗапорожская АЭСВойна России против Украины