Усилились боевые действия. Глава МАГАТЭ вновь призывал к созданию зоны безопасности вокруг ЗАЭС

"За последние несколько недель на площадке усилилось присутствие охраны. Наша команда, работающая на станции, сообщает об активизации военных действий вблизи объекта. Открыто обсуждаются наступательные и контрнаступательные действия вблизи объекта", - заявил он.

Гросси добавил, что вокруг ЗАЭС должна быть создана охранная зона.

"Мой простой вопрос: ждем ли мы ядерной чрезвычайной ситуации, прежде чем реагировать?" - заявил он.

Напомним, ранее министр энергетики Герман Галущенко заявил, что Украина была в шаге от катастрофы, как на Фукусиме, из-за захвата россиянами Запорожской АЭС.

Кроме того, в годовщину захвата Запорожской АЭС, 4 марта, президент Украины Владимир Зеленский призвал мир к принципиальной реакции. В частности, ввести глобальные санкции против атомной отрасли России.

Добавим, что российские военные берут на работу на Запорожской атомной электростанции людей без соответствующего образования.

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