Зеленський у річницю захоплення ЗАЕС закликав світ до принципової реакції
У річницю захоплення Запорізької АЕС, 4 березня, президент України Володимир Зеленський закликав світ до принципової реакції. Зокрема, запровадити глобальні санкції проти атомної галузі Росії.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter глави держави.
"Рік тому держава-терорист уперше в історії людства взяла в "заручники" атомну станцію - Запорізьку АЕС. Росія обстрілювала станцію, під прикриттям АЕС обстрілює наші міста, перетворила територію Запорізької станції де-факто на військовий полігон", - написав Зеленський.
Він наголосив, що ця особливо цинічна форма терору потребує особливо принципової реакції світу.
"Потрібні глобальні санкції проти атомної галузі Росії, потрібне негайне повернення повного контролю над ЗАЕС. Дякую МАГАТЕ за співпрацю заради повернення безпеки", - зазначив президент.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що тимчасово окупована російськими військовими Запорізька АЕС не працює з вересня минулого року. На станції залишилось 4500 українського персоналу, де в мирний час працювало 11000 людей.
Також раніше ми писали, що нещодавно в районі Запорізької АЕС було чути звуки артилерійських обстрілів.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.