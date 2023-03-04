Росіяни влаштовують на ЗАЕС людей без відповідної освіти, - Генштаб

Військові Російської Федерації беруть на роботу на Запорізькій атомній електростанції людей без відповідної освіти.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генеральний штаб ЗСУ .

За даними Генштабу в тимчасово захопленому Росією Енергодарі, на Запорізькій АЕС, зараз катастрофічно не вистачає фахових працівників, які б могли забезпечити життєдіяльність атомної електростанції.

"Російські ж окупанти працевлаштовують на АЕС осіб без відповідної освіти та стажу, що може призвести до непередбачуваних наслідків", - пояснили в штабі.