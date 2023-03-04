Галущенко про захоплення ЗАЕС: ми були за крок від катастрофи, як на Фукусімі

Провокації росіян на захопленій Запорізькій АЕС є злочинами проти людства та становлять небезпеку не лише для України, а й для всього світу.

"З 10-го жовтня ми переживаємо постійні атаки на нашу енергетичну інфраструктуру. Близько 50 відсотків усіх потужностей з генерації, лінії електромереж були уражені росіянами. Вони проводили масовані напади по всій країні - а це від 50 до 100 ракет за одну атаку. На додаток, вони атакували нас іранськими дронами, артилерією, і це траплялося щодня", - сказав Галущенко.

Він зазначив, що енергетичні об’єкти не мають нічого спільного з полем бою.

"Вони атакували наш народ, вони хотіли примусити нас страждати, залишити нас без тепла та без води. Це абсолютно порушує всі міжнародні конвенції", - наголосив міністр.

За його словами, до організації цих атак на цивільну інфраструктуру були залучені російські фахові енергетики, які допомагали військовим планувати ракетні напади. Вони вказували, куди треба спрямовувати ракетні удари. Вони знали, як і коли енергетики будуть ремонтувати пошкоджене обладнання, та скеровували повторні атаки, щоб завдати якомога більше шкоди та вбити якомога більше людей.

"Ті, люди, хто це робили, також є злочинцями. Важливо знайти їх усіх, кожного з них. Вони також мають бути притягнуті до відповідальності за ці злочини проти людства, за цей прояв геноциду", - зазначив Галущенко.

Він додав, що особливу небезпеку для України та для всього людства несе російський ядерний тероризм. Рік тому російські загарбники захопили Запорізьку АЕС. До цього вони на тривалий час вивели з ладу засоби спостереження за станом Чорнобильської станції, контроль за якою став недоступним, у тому числі для фахівців МАГАТЕ.

"Це терористична поведінка, якій важливо дати правову оцінку. Мова не лише про російські військові дії. У містечку ЗАЕС представники "Росатому" чинили утиски щодо нашого персоналу, вони здійснили кілька спроб переключити станцію. Відбулося п'ять небезпечних випадків відключення станції від мережі. Останній раз, 27 листопада, єдиним джерелом електроенергії для життєзабезпечення АЕС був електрогенератор. Ми були за крок від катастрофи, яку можна порівняти із Фукусімою. Якщо б цей генератор був пошкоджений, ми б отримали ядерний інцидент. Це не лише питання для України, це також є питанням для світу", - наголосив міністр.

Він зазначив, що саме тому так важливо знайти шлях для їх покарання. І мова не лише про санкції.

"Те, що вони (росіяни - ред.) зробили з енергетичною інфраструктурою, як від цього страждали люди – все це є злочином. Майже 13 мільйонів українців залишалися без електрики. Жодна країна світу не піддавалася таким атакам. Саме тому настільки важливим є покарати Росію за все те, що вона зробила", - додав Галущенко.