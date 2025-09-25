Посилення ППО, санкції, заморожені активи РФ: про що говорили Зеленський і Макрон

У Постійному представництві України при ООН Президент Володимир Зеленський провів зустріч із Президентом Франції Еммануелем Макроном.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на президента України Володимира Зеленского в Telegram.
За словами Зеленського, із Макроном вони обговорили посилення протиповітряної оборони України.
Зокрема, йшлося про необхідність її посилення, особливо на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою.
Також торкнулись теми ескалації з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.
"Потрібно реагувати та діяти швидко", - зазначив президент України.
Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.
Як писало РБК-Україна, Еммануель Макрон неодноразово наголошував на необхідності посилення санкційного тиску на Росію і паралельного пошуку інструментів для повернення Москви до мирних переговорів.
Французький лідер окремо підкреслював, що вірить у прагнення президента США до миру. Він нагадав, що Дональд Трамп ініціював проведення саміту з Володимиром Путіним в Анкоріджі й особисто взяв на себе ризик такого кроку.
Також він засудив вторгнення російських дронів у польський повітряний простір під час атаки на Україну. Він закликав Росію покласти край цьому "стрімкому нападу".