Посилення ППО, санкції, заморожені активи РФ: про що говорили Зеленський і Макрон

За словами Зеленського, із Макроном вони обговорили посилення протиповітряної оборони України.

Зокрема, йшлося про необхідність її посилення, особливо на тлі збільшення кількості російських обстрілів перед зимою.

Також торкнулись теми ескалації з боку Росії проти європейських країн і випадки фіксації дронів у Польщі, Румунії, Данії та винищувачів в Естонії.

"Потрібно реагувати та діяти швидко", - зазначив президент України.

Також приділили увагу використанню заморожених російських активів на користь України й подальшому посиленню санкцій проти Росії, зокрема щодо її тіньового танкерного флоту.